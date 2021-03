Un caso Covid in Comune: uffici chiusi in attesa di tracciamento e sanificazione

GROSSETO – Gli uffici comunali dell’anagrafe, in via Saffi, e l’ufficio tributi di via colombo (Tari, Imi e suolo pubblico), a Grosseto, sono stati chiusi questa mattina a causa di un caso di Covid tra i dipendenti.

«Al momento non sappiamo ancora quando riapriremo e se dovremo ridurre alcuni servizi. Tutto dipenderà dal tracciamento della Asl» afferma l’assessore Giacomo Cerboni.

Gli uffici ieri erano regolarmente aperti. Intanto il Comune ha disposto la sanificazione degli ambienti.

«Stiamo facendo le verifiche con i tamponi volontari tra i dipendenti e il tracciamento. Dopo il tracciamento capiremo chi è coinvolto e a quel punto sapremo anche chi potrebbe essere entrato in contatto con la persona positiva e se ci saranno da ridurre alcuni servizi» prosegue Cerboni.

La situazione è dunque al momento in divenire, non si sa ancora, dunque, se domani gli uffici saranno aperti o chiusi o se saranno aperti solo in parte.

«Gli uffici – affermano dal Comune – stanno provvedendo a contattare i cittadini per comunicare il rinvio degli appuntamenti fissati in questi giorni, che saranno riprogrammati una volta prevista la riapertura degli stessi».

Per info:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Numero gratuito 800 019431 tel, 0564/488237 – 233 – 208

Email: urp@comune.grosseto.it