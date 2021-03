L’almanacco del Giunco: il 25 marzo l’Inghilterra abolisce la tratta degli schiavi e in Europa arriva il Nintendo 3DS

GROSSETO – Giovedì 25 marzo, annunciazione del Signore, Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 18.31. Accadeva oggi:

1 a.C. – Data tradizionalmente indicata come concepimento di Gesù.

421 – Fondazione (secondo la leggenda) della chiesetta di san Giacomo in una delle isole realtine, il gruppo di isole su cui sorgerà Rialto, poi Venezia.

708 – Consacrazione di papa Costantino, 88esimo papa di origine siriaca (come il suo predecessore).

1296 – Palermo: Federico III d’Aragona è incoronato re di Trinacria da papa Bonifacio VIII.

1306 – Roberto I di Scozia (Robert Bruce) diviene re di Scozia.

1409 – Apre il Concilio di Pisa.

1436 – Papa Eugenio IV consacra la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze.

1479 – Venezia conclude la pace con l’Impero ottomano perdendo tutti i propri possedimenti in Grecia.

1522 – Inigo de Recalde de Loyola smette le vesti di cavaliere per iniziare il suo noviziato. Prenderà il nome di Ignazio di Loyola e fonderà i Gesuiti.

1552 – Guru Amar Das diventa il terzo guru del Sikhismo.

1634 – Viene fondata la colonia del Maryland.

1637 – La città di Genova è consacrata a Maria Santissima.

1655 – Titano, il più grande satellite di Saturno è scoperto da Christian Huygens.

1745 – Viene inaugurata la cappella della Madonna di Loreto nella Chiesa di San Pantalon.

1753 – Voltaire lascia la corte di Federico II di Prussia.

1798 – Londra, Richard Trevithick applica alle sue carrozze la macchina a vapore di Watt creando il primo veicolo senza trazione animale.

1802 – Firma del Trattato di Amiens che sancisce la pace tra Francia e Gran Bretagna.

1807 – Con lo Slave Trade Act viene abolita la tratta degli schiavi nell’Impero britannico.

1811 – Il poeta romantico Percy Bysshe Shelley viene espulso da Oxford per la pubblicazione dell’opuscolo La necessità dell’ateismo.

1821 – La Grecia dichiara la sua indipendenza dall’Impero Ottomano: inizia la Guerra d’indipendenza greca.

1848 – Bassano del Grappa comincia una breve esperienza rivoluzionaria (contro il Regno Lombardo-Veneto), conclusa il 5 giugno con la rioccupazione austriaca.

1857 – Leon Scott brevetta il fonoautografo, antenato del fonografo e del grammofono.

1876 – Agostino Depretis diventa presidente del Consiglio del Regno d’Italia per la prima volta.

1886 – Genova: esce il primo numero del quotidiano Il Secolo XIX.

1889 – Menelik II, signore dello Scioà, occupa le regioni di Tigrè e Amhara con il supporto e il beneplacito dell’Italia e assume il titolo di Imperatore d’Etiopia.

1895

– Il poeta cubano José Martí pubblica il Manifesto di Montecristi, proclamando l’indipendenza cubana;

– Al Teatro alla Scala di Milano viene rappresentata per la prima volta l’opera Silvano di Pietro Mascagni.

1901 – La Mercedes consegue la sua prima vittoria in una gara automobilistica a Nizza (Francia).

1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne.

1916 – G. N. Neujmin scopre l’asteroide 824 Anastasia.

1918 – La Bielorussia si proclama indipendente.

1924 – La Grecia si proclama repubblica.

1925 – Londra: l’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell’anno stesso.

1933 – Karl Reinmuth scopre l’asteroide 1587 Kahrstedt.

1934 – Elezioni politiche in Italia.

1935 – Marguerite Laugier scopre l’asteroide 2677 Joan.

1941 – La Jugoslavia firma un patto di alleanza con le potenze dell’Asse. Uscirà dal patto dopo due soli giorni a causa delle massicce proteste interne suscitate da questa scelta impopolare.

1944 – Si conclude con un fallimento per le Forze alleate la terza battaglia di Montecassino.

1947 – Esplosione in una miniera di carbone in Illinois: 111 morti.

1954 – Esce l’enciclica di Pio XII Sacra Virginitas (sulla consacrata verginità).

1955 – Stati Uniti: dichiarazione di oscenità per Urlo di Allen Ginsberg.

1957 – Alle 18:46 a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

1959 – Nella striscia giornaliera dei Peanuts nasce Sally, la sorella minore di Charlie Brown.

1960 – In Italia comincia il governo Tambroni.

1961 – Viene lanciata con successo la capsula russa Korabl 5 in un volo di prova con un cagnolino ed un manichino di un cosmonauta.

1965 – Martin Luther King guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al Campidoglio di Montgomery (Alabama).

1969 – Amsterdam: John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo).

1971

– C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld e T. Gehrels scoprono gli asteroidi 1873 Agenor, 5408 Thé, 6072 Hooghoudt, 6616 Plotinos, 6617 Boethius, 6673 Degas, 6751 van Genderen, 7148 Reinholdbien, 7211 Xerxes, 7314 Pevsner, 7624 Gluck, 7690 Sackler e 7972 Mariotti;

– L’Esercito pakistano invade il Bangladesh.

1975 – Faysal dell’Arabia Saudita viene ucciso da un nipote affetto da turbe mentali. Gli succede il principe Khalid.

1979 – Completata la realizzazione del primo Space shuttle orbitante pienamente funzionale, il Columbia, allo John F. Kennedy Space Center.

1992 – Il cosmonauta Sergej Konstantinovič Krikalëv rientra sulla terra dopo dieci mesi trascorsi sulla Stazione spaziale Mir.

1993

– Scoperta la Cometa Shoemaker-Levy 9 dagli astronomi Eugene e Carolyn Shoemaker e da David H. Levy. L’anno successivo la cometa si distruggerà sul pianeta Giove;

– S. Ueda e H. Kaneda scoprono l’asteroide 7303.

1995 – Ward Cunningham crea il Portland Pattern Repository (o PPR), il primo software wiki.

1996

– L’UE vieta l’esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme;

– La cometa Hyakutake passa a 0.1 Unità astronomiche dalla Terra, apparendo visibile in tutto l’emisfero nord.

2001 – Entrano in vigore gli Accordi di Schengen per Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché Islanda e Norvegia (che non fanno parte dell’UE).

2004

– Grecia: Cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, nel sito archeologico dell’antica Olimpia;

– Una mozione di condanna di Israele del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l’uccisione dello sceicco Ahmed Yassin è bloccata dal veto degli Stati Uniti.

2005 – Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il più potente computer del pianeta.

2011 – Lancio della console Nintendo 3DS in Europa.

2015 Zayn Malik lascia i One Direction.

Fonte: il.wikipwdia.org