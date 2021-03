La Cri aiuterà chi non è in grado di prenotare il vaccino Covid. Ecco i giorni

FOLLONICA – Il comitato della Croce rossa italiana di Follonica ha attivato un nuovo servizio per dare un supporto a coloro che devono effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid.

Il servizio sarà attivo dalla prossima settimana ogni lunedì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalle 16 alle 18.

Per la prenotazione del vaccino sarà necessario recarsi presso la sede della Croce rossa italiana nei giorni ed orari stabiliti, ma solo dopo aver concordato la vaccinazione con il proprio medico di famiglia, portando con se la tessera sanitaria ed il proprio telefonino cellulare. La prenotazione sarà effettuata sul portale della Regione Toscana.

«La Croce Rossa svolgerà una mera azione di supporto ed aiuto per la prenotazione del vaccino – afferma David Macciò -, solo per quelle persone che hanno difficoltà ad operare nei sistemi informatici e solo per coloro che hanno avuto autorizzazione a vaccinarsi dal proprio medico curante, tenendo presente la classe anagrafica (al momento solo per i nati dal 1941 al 1945) e le patologie. Il servizio è svolto in forma gratuita».