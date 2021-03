GROSSETO – Iniziano ad aumentare le temperature (anche le minime) in Maremma. Da oggi, giovedì 25 marzo, situazione climatica più tiepida in provincia di Grosseto, che fa seguito a giorni con minime piuttosto basse.

Nel capoluogo il termometro non dovrebbe scendere sotto i 5 gradi, con la massima che invece si avvicinerà ai 20 gradi, una quota che sarà raggiunta nei prossimi giorni.

Anche oggi cielo sereno, sole che splende in Maremma e assenza di nuvole e di precipitazione. In ulteriore diminuzione il vento, con raffiche che non raggiungeranno i 20 chilometri orari durante la giornata.

