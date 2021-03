Bus da Firenze per Grosseto e Siena: modifiche alle partenze

GROSSETO – All’Autostazione degli autobus di Firenze permangono delle variazioni alle partenze delle linee regionali verso Siena e Grosseto, che riguardano in particolare le corse che impiegano bus bipiano.

Per queste corse la partenza avviene da via Oricellari (esterna all’Autostazione) a causa delle dimensioni dei mezzi che non consentono ancora la manovra all’interno dell’Autostazione.

Il dettaglio delle singole modifiche può essere consultato sul sito www.tiemmespa.it, all’indirizzo https://www.tiemmespa.it/firenze-autostazione-sita-partenze-linea-131-da-via-oricellari/