Piano strutturale e operativo: al via il processo partecipato. Incontro online per i cittadini

FOLLONICA – Il sindaco Andrea Benini e la sua Giunta danno il via al processo partecipato che accompagnerà e informerà la città fino all’approvazione dei due fondamentali strumenti di governo del territorio, cioè il Piano Strutturale e il Piano Operativo.

Giovedì 25 marzo, alle ore 17, si terrà il primo incontro, on line e visibile a tutti attraverso il profilo Fb e Youtube del Comune di Follonica.

“Si tratta di un primo momento di informazione – dichiara il sindaco Andrea Benini – per spiegare gli strumenti e gli obiettivi di pianificazione territoriale, inquadrare la situazione socio economica della città e l’intero processo partecipato che darà modo a tutti i cittadini di informarsi e fornire osservazioni , anche nella fasi che formalmente lo richiedono per legge.

Il processo partecipato che sta per iniziare rappresenta uno strumento di conoscenza, e diventa uno strumento di partecipazione che potrà portare a contributi fattivi per l’approvazione finale di documenti di programmazione territoriale che disegneranno la Follonica del futuro.

Abbiamo chiamato questo processo, che durerà circa due anni, “Follonica 2023- diSegni di futuro” perché riteniamo fondamentale per la vita di tutti noi poter pensare di aggiungere un contributo agli obiettivi che l’ente si è prefissato, in modo consapevole ed informato.

Ovviamente la fase pandemica in corso non aiuta l’uso dei normali strumenti di partecipazione quali gli incontri in presenza, i laboratori e i convegni, e per questo abbiamo ritenuto funzionale strutturarlo, grazie alla collaborazione con l’Università Politecnico di Milano che porterà sviluppi sperimentali e innovativi al normale processo possibile, anche attraverso pratiche e modalità miste, on line e in presenza, modificabili appena la situazione lo consentirà e funzionali ad avere feedback. Ci rendiamo conto che alcuni target di popolazione potrebbero essere penalizzati da questa modalità on line, ma la pianificazione deve continuare e speriamo che i nipoti e i figli possano coinvolgere anche i nonni, ponendogli lo schermo del Pc e facendogli seguire, magari inserire a loro, gli stimoli che i relatori offriranno a tutti noi”, conclude.

E’ possibile seguire il primo incontro partecipativo sulla pagina Fb del comune di Follonica e sul profilo Youtube: si potrà intervenire sulla pagina, con toni e modalità consone, con replica e risposta successiva da pare dei referenti.

Il video sarà disponibile e visibile anche successivamente, e chi si perderà la diretta potrà vederlo in un secondo momento.

Per l’incontro di giovedì il tutto si svolgerà nel profilo del comune di Follonica, ma successivamente sarà creato uno spazio FB dedicato, all’interno del quale saranno sempre visibili tutti i materiali, ed anche le domande dei cittadini e le risposte dell’amministrazione.

Lo spazio avrà regole che sostanzialmente riguarderanno la comunicazione non ostile: bandite le offese e le parole non consone, ben accettato ogni intervento costruttivo e funzionale alla città.

Ecco il programma

Andrea Benini, sindaco di Follonica “La strategia Follonica 2023. DiSegni di Futuro”

Noemi Mainetto, garante della Comunicazione e Partecipazione Comune di Follonica “Il ruolo del Garante”

Carolina Pacchi, DAStU Politecnico di Milano “Il percorso di coinvolgimento e partecipazione”

Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, “Cosa resterà dopo lo stato d’eccezione? Vulnerabilità strutturali e prospettive di sviluppo”

Nicola Sciclone, vicedirettore Irpet “Il sistema economico della costa e Follonica: caratteristiche e prospettive di sviluppo”

Domenico Melone, dirigente comune di Follonica: “Nuovo Piano Strutturale e contestuale formazione del Piano Operativo: la costruzione del quadro conoscitivo e la definizione degli obiettivi”