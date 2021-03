L’almanacco del Giunco: il 24 marzo scoperto il batterio della tubercolosi e l’eccidio delle Fosse Ardeatine

GROSSETO – Mercoledì 24 marzo, santi Romolo e compagni martiri, Giornata mondiale contro la tubercolosi, il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 18.30. Accadeva oggi:

1401 – L’imperatore turco-mongolo Tamerlano saccheggia Damasco.

1603

– Giacomo I Stuart, già re di Scozia, viene proclamato re d’Inghilterra in successione ad Elisabetta I Tudor;

– A Tokugawa Ieyasu è concesso il titolo di Shōgun dall’imperatore Go-Yōzei, fondando lo Shogunato Tokugawa a Edo in Giappone.

1810 – Parigi: in seguito ad una parata che lo ha colpito favorevolmente, Napoleone Bonaparte ordina che i Pupilles de la Garde vengano aggiunti alla Guardia Imperiale. Era formata da bambini abbandonati oppure orfani, per lo più di soldati morti in servizio.

1849 – Novara: l’ex Re di Sardegna Carlo Alberto fugge all’una del mattino diretto in Portogallo, dopo aver abdicato in favore del figlio Vittorio Emanuele II.

1860 – Trattato di Torino: cessione della Contea di Nizza e della Savoia alla Francia.

1871 – A Marsiglia viene proclamata la Comune.

1878 – Naufragio della fregata inglese “Eurydice”: muoiono trecento marinai.

1882 – il biologo tedesco Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della Tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis, TBC).

1883 – Inghilterra: a Leicester si disputa la prima gara internazionale di ciclismo, vinta dal francese Federico De Cevry.

1933 – Il Parlamento tedesco approva il “Decreto dei pieni poteri” che consente ad Adolf Hitler di accentrare su di sé ancora più potere.

1940 – Papa Pio XII concede l’indulgenza plenaria via etere.

1944

– Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani sono fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all’attentato di via Rasella del 23 marzo;

– Eccidio di Chigiano – Valdiola: 7 partigiani vengono barbaramente uccisi dalle SS della Germania nazista sui monti di San Severino Marche (MC).

1945 – La rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top ten.

1969 – Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno.

1973 – Viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l’album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 USA.

1976 – Argentina: forze militari depongono la presidente Isabel Perón.

1980 – L’arcivescovo di El Salvador Oscar Romero viene ucciso mentre celebra una messa.

1983 – Negli Stati Uniti d’America muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale (dopo 112 giorni dal trapianto).

1986 – Nel corso di manovre aeronavali della United States Navy nel Golfo della Sirte (Operazione Attain Document), si scatena una violenta battaglia tra unità statunitensi e libiche.

1998 – A Jonesboro (Arkansas), due ragazzi rispettivamente di 11 e 13 anni sparano sugli studenti della “Westside Middle School”: quattro studenti ed un’insegnante rimangono uccisi.

1999

– Jugoslavia: Inizio dei bombardamenti da parte delle forze Nato (Operazione Allied Force) contro la Jugoslavia per por fine alla repressione della maggioranza albanese in Kosovo;

– Italia/Francia – Nel tunnel del Monte Bianco un incidente scatena un incendio che causa 39 morti.

2001

– La Apple Computer distribuisce il MacOS versione 10.0;

– Farebbe la sua ultima apparizione il sedicente crononauta John Titor.

2003

– Viene mostrato il controverso video in cui si vedono cadaveri dei soldati americani e i prigionieri USA interrogati in Iraq;

– La Lega araba vota pressoché all’unanimità una risoluzione con cui chiede un immediato e incondizionato ritiro delle forze alleate dall’Iraq.

2008 – Prime elezioni democratiche in Bhutan.

2015 – Volo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l’aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone.

