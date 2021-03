Coronavirus: un altro morto in Maremma. 73 nuovi casi, tre ricoveri e una terapia intensiva in più

GROSSETO - C'è un altro morto in Maremma. Dopo il decesso di ieri e i tre di lunedì, anche oggi il Covid fa un'altra vittima in Provincia: si tratta di una donna di 87 anni, deceduta oggi all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 23 marzo alle 14 di oggi, 24 marzo (ieri 30).

Dei 73 nuovi casi, 35 sono nel Comune di Grosseto e 16 a Campagnatico, dove si è verificato un focolaio all'interno del Centro di accoglienza straordinario (Cas) di Sant'Antonio. La Asl riporta 16 casi (i dati sono accertati alle ore 14), mentre il sindaco Luca Grisanti ha appena informato che i positivi nel Cas sono 21. Sette invece i nuovi casi registrati ad Orbetello, quattro a Follonica e tre a Castel del Piano.

Sono 1.109 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 1.101). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.327 (ieri 1.305). Si registrano 16 guarigioni (ieri 65).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 68 persone ricoverate in Degenza Covid (tre in più di ieri) e 19 in terapia intensiva (una in più di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 290 Provincia di Arezzo 127 Provincia di Siena 88 Provincia di Grosseto 73 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 17 20 34 37 12 7 Grosseto 16 15 15 13 10 4 Siena 7 22 27 21 4 7 Totale ASL TSE 40 57 76 71 24 18

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 17 mar Giovedì 18 mar Venerdì 19 mar Sabato 20 mar Domenica 21 mar Lunedi 22 mar Martedì 23 marzo Mercoledì 24 mar Arezzo 97 195 136 129 108 116 128 127 Siena 75 62 74 84 70 49 55 88 Grosseto 63 100 90 32 97 50 30 73 Totale Asl Tse 235 357 300 245 275 215 213 288

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 16 Capalbio 1 Castel Del Piano 3 Follonica 4 Gavorrano 1 Grosseto 35 Manciano 1 Monte Argentario 2 Orbetello 7 Scansano 2 Seggiano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 105 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 68 TI Misericordia Grosseto 19

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1512 Provincia di Siena 1242 Provincia di Grosseto 1009

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2187 Provincia di Siena 1442 Provincia di Grosseto 1327

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1739 Provincia di Siena 1225 Provincia di Grosseto 1178

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3195 Provincia di Siena 2876 Provincia di Grosseto 2472

Guariti Provincia di Arezzo 72 Provincia di Siena 44 Provincia di Grosseto 16