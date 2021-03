Biblioteca comunale: al via le attività al telefono e on line per grandi e piccini

PITIGLIANO – Il Covid-19 non ferma la biblioteca comunale di Pitigliano, che propone ai cittadini tre attività per grandi e piccini, alle quali è possibile partecipare a distanza, tramite il telefono o tramite la piattaforma google meet.

“L’idea è quella di non rinunciare alla cultura al tempo del Covid19– afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione – e di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per fare compagnia alle persone con attività divertenti e stimolanti. Mi piace pensare che se fisicamente non possiamo entrare nella biblioteca, sia la biblioteca ad entrare nelle case, per arrivare ai cittadini, con una telefonata o con un messaggio audio.”

Ma ecco le iniziative nel dettaglio:

Storie che corrono sul filo: attività rivolta a chi ha più di 65 anni e ha voglia di ascoltare un racconto o una poesia al telefono. Oppure vuole raccontare una storia o un ricordo: la biblioteca chiamerà la persona al telefono. Per attivare il servizio è necessario prenotarsi chiamando lo 0564 616833 il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.

Racconto per mani e orecchie è l’appuntamento pensato per i piccoli da 4 a 10 anni. L’iscrizione va effettuata entro le ore 18 del 26 marzo telefonando allo 0564 616833 e l’attività si svolgerà lunedì 29 marzo, dalle 17 alle 18, on line collegandosi al link che sarà fornito al momento dell’iscrizione. Cosa propone la biblioteca: partendo dalla lettura di una storia, si terrà un piccolo laboratorio creativo per realizzare un simpatico coniglietto pasquale. Con l’iscrizione sarà indicato anche il materiale necessario per il lavoretto.

Storie per sognare in programma venerdì 26 marzo e venerdì 9 aprile: la biblioteca invierà ai bambini una storia da ascoltare. Per partecipare è necessario prenotarsi allo 0564 616833, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15 alle ore 18. Il file audio con la storia sarà inviato per WhatSapp al numero 3534097039.

La attività sono a cura della cooperativa sociale Il Cosmo.