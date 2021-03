Aggrediscono e pestano un uomo in tre. Denunciati

CASTEL DEL PIANO – Hanno aggredito un uomo in tre, pestandolo e mandandolo in ospedale. Tre uomini turchi sono stati denunciati per il pestaggio ai danni di un marocchino residente a Seggiano.

L’uomo il pomeriggio del 27 febbraio è andato alla stazione dei Carabinieri di Castel del Piano raccontando di essere stato aggredito poco prima, per futili motivi, da tre uomini che non conosceva.

In ospedale i sanitari hanno riscontrato un “trauma cranico non commotivo” con prognosi di 15 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione dei tre aggressori. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune hanno portato ad una ulteriore conferma: la targa dell’auto dei tre è stata infatti ripresa nei filmati.

I tre turchi vivono tutti ad Arcidosso e hanno tra i 20 e i 30 anni. Dovranno rispondere di lesioni aggravate.