Rio marina, una vacanza nella terra del fuoco e del ferro

Rio Marina è un paese che affaccia sul canale di Piombino, di fronte alla costa toscana. Il piccolo borgo attrae numerosi turisti, specialmente nella stagione estiva. Il paesaggio collinare è tinto dai tipici toni del rosso del ferro, specialmente nella zona del porticciolo dominato dalla Torre degli Appiani e dal nero brillante della sabbia di ematite. Se si vuole trascorrere una vacanza, si può raggiungere la zona via mare, optando per un’ampia scelta di traghetti da Piombino a Rio Marina e decidere quale tratta è la migliore per le proprie esigenze.

Parco minerario e musei

Il parco minerario di Rio Marina, è situato su quella che viene definita “l’isola fuligginosa” o “terra del fuoco e del ferro”. Il forte odore dei minerali ed i colori vividi che si immettono nel mare turchese sono una testimonianza dell’attività dell’uomo di estrazione consumatasi in tre millenni di storia. Nel 1991, per riconvertire le aree consumate dall’attività di estrazione e promuovere lo sviluppo dell’economia della comunità locale, valorizzando il patrimonio geologico e minerario, è stato realizzato questo parco. Per esplorare il territorio dedicato al parco minerario, si può fare una passeggiata a piedi oppure in bici, o salire a bordo di un trenino o di un fuoristrada militare, in modo da ripercorrere le antiche strade ferrate. Le attività da fare sono molteplici, come la ricerca dei campioni dei minerali dell’Elba (pirite, ematite, goethite ecc.,) a seguito di un’illustrazione storico-geologica, oppure il laboratorio multimediale con attività sperimentali. Il Museo Minerario di Rio Marina, dedicato all’arte mineraria è situato al centro del Paese, ed è dedicato alla collezione di minerali nonché alla scoperta dei giacimenti, attraverso alcune ricostruzioni degli ambienti minerari effettuata con materiale originale. Il Museo Archeologico, invece, racconta la storia dell’Elba orientale dall’età del rame al medioevo, attraverso un percorso cronologico che si sviluppa dal piano di terra al soppalco. Anche qui sono raccolti numerosi campioni di minerali di Rio Marina da poter apprezzare insieme alle guide esperte che da anni accolgono i turisti provenienti da ogni dove.

Le spiagge e le cale

Il versante orientale di Rio Marina rappresenta un vero e proprio paradiso minerario, qui infatti a causa della particolare composizione del terreno e degli scogli, le spiagge sono caratterizzate da sabbia sottilissima e color oro. Le spiagge più rinomate e frequentate del litorale sono sicuramente Ortano, Cala del Telegrafo, Porticciolo, Capo Castello e Topinetti. Su tutte queste spiagge si infrange un mare cristallino che ricorda molto quello dei caraibi. La presenza dei minerali (pienamente visibili anche senza immergersi sott’acqua) rende l’atmosfera ancora più suggestiva. Per gli appassionati di pesca, su quasi tutte le isole è possibile praticare il cosiddetto “pescaturismo” ovvero una splendida esperienza all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. È possibile, infatti, salire a bordo di una barca insieme a pescatori esperti ed apprendere come si cala in acqua una rete e come si pesca, sia di notte che di giorni, i pesci tipici della zona. Alla fine della giornata, tutto ciò che si è pescato, viene cucinato nel modo tradizionale in modo da poter assaporare il bottino tutti insieme.