Perquisiscono il parco e trovano un giovane spacciatore

GAVORRANO – Aveva con sé hashish e denaro contante. È stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un giovane che è stato trovato all’interno di un parco pubblico con 25 grammi di hashish.

Il giovane è stato individuato durante la perquisizione del parco, a Gavorrano, da parte dei carabinieri. Il giovane aveva con sé anche 335 euro in contanti, in banconote di vario taglio. Il ragazzo è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.