Nuovo direttore di Radiologia per gli ospedali: l’incarico al dottor Luca Franci

ORBETELLO – E’ il dottor Luca Franci il nuovo direttore dell’Unità complessa Radiologia dei presidi ospedalieri di Orbetello e Pitigliano. “L’incarico del dottor Franci, che ha siglato oggi il contratto, rappresenta una conferma e un segno di continuità nell’ambito della Radiologia in provincia di Grosseto. Ritengo che la sua esperienza professionale e la conoscenza del contesto territoriale siano un’ulteriore garanzia di alti standard assistenziali in un settore, come la Radiologia, fondamentale per la diagnosi e per la prevenzione delle patologie – afferma il direttore generale Asl Toscana sud est Antonio D’Urso – Nell’individuazione delle figure di direzione delle rimanenti Unità complesse della Sud est, al momento sprovviste, l’Azienda pone particolare attenzione ai presidi ospedalieri di prossimità che vanno non solo preservati, ma potenziati nell’interesse e nella tutela dei bisogni di salute di tutti quei pazienti, che quella struttura in particolare soddisfa”.

Il dottor Franci, risultato vincitore di selezione pubblica, ha ricoperto il ruolo di dirigente medico in questa specialistica dal 1999, prima nell’ex Asl 9 e poi nella Sud Est ed è stato direttore facente funzione della Radiologia di Orbetello e Pitigliano dallo scorso maggio, a seguito del pensionamento del dottor Angelucci.

Laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, dove inoltre si è specializzato in Radiologia con indirizzo Radiodiagnostica e Scienze delle immagini, ha avuto numerose esperienze come medico radiologo anche in altre Asl toscane. Nella sua attività si occupa in particolare di radiologia convenzionale, ecografia, tomografia computerizzata (TC). Nella Asl grossetana, è stato responsabile di svariati progetti tra cui “Coordinamento delle problematiche organizzative delle diagnostiche TAC, di omogeneizzazione dei protocolli diagnostici e delle metodiche delle indagini” e tra gli incarichi ricoperti, quello di responsabile della sezione TC del Misericordia dal 2005. Ha partecipato in qualità di consulente radiologo per l’ospedale di Grosseto alla stesura del PDTA- percorso diagnostico terapeutico assistenziale della Regione Toscana su Neoplasie del polmone.

“Questa nomina è per me motivo di grande soddisfazione e allo stesso tempo di forte responsabilità, sono determinato a dare il meglio per andare incontro alle aspettative dei pazienti che fanno riferimento al servizio di Radiologia nei presidi di Orbetello e Pitigliano – dichiara Franci – Avendo lavorato con loro, so già che potrò contare sul supporto di un team composto da validi professionisti preparati e umanamente ammirabili; sono certo che insieme continueremo ad assicurare una risposta assistenziale adeguata e di qualità”.