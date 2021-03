Lavori sul lungomare, Iavarone al Comune: «Quando saranno conclusi?»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “I lavori di riqualificazione sul lungomare di via Roma, già programmati e senza dubbio indispensabili, vanno avanti da mesi. Purtroppo ad oggi non se ne vede la fine”, a dirlo Aldo Iavarone del Movimento civico per Castiglione.

“In quanto lista civica – prosegue – siamo stati contattati da alcuni stabilimenti balneari e da cittadini comuni che chiedono lumi in proposito.

Ci rivolgiamo dunque all’amministrazione per sapere quando il lungomare sarà completato.

Durante l’inverno, infatti, i lavori hanno subito alcune interruzioni che hanno prolungato e rallentato la ristrutturazione. Sicuramente i numerosi lockdown e le procedure di sicurezza anti Covid hanno contribuito a rendere tutto più complicato, ma la stagione si avvicina e sarebbe un segnale importante per i lavoratori del settore avere almeno una data indicativa per poter programmare l’allestimento degli stabilimenti.

Chiediamo quindi al Comune di fornire una tempistica di fine lavori quantomeno ipotetica, altrimenti sarà l’ennesima corsa contro il tempo per riuscire ad accogliere i turisti con un minimo di decoro”, conclude.