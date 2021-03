Gira di notte con arnesi da scasso: denunciato. Multato anche perché in giro senza motivo

FOLLONICA – Si aggirava durante la notte tra alcune attività di ristorazione a Follonica. Il suo atteggiamento sospetto ha messo in allarme i residenti della zona che hanno chiamato i carabinieri.

Quando le pattuglie sono arrivate, hanno incrociato l’uomo, già noto per svariati precedenti, che cercava di dileguarsi.

Raggiunto e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite, una torcia ed un paio di guanti. Il soggetto è stato denunciato per il possesso ingiustificato di quegli arnesi, oltre che sanzionato perché fuori dall’abitazione in orario notturno, senza valido motivo.