Fratelli d’Italia: «Servono proposte per la ripresa del Promontorio»

MONTE ARGENTARIO – “Argentario Tricolore è nato alcuni mesi fa per dare voce a tutto quello che gravita attorno al territorio comunale, proponendo soluzioni per le tante problematiche esposte da parte dei cittadini e delle attività produttive del Promontorio. Ecco, questo è il nostro nuovo modo di far politica qui all’Argentario. Fare polemica spicciola non ci interessa, casomai questa la lasciamo ad altri”, scrivono, in una nota, dal locale circolo di Fratelli d’Italia.

“Stiamo vivendo un momento storico molto delicato per tutta la nostra economia – proseguono da FdI Argentario – e tutto questo è ancora più accentuato dalla pandemia Covid-19. Poi, le varie chiusure e limitazioni disposte a suon di dpcm da parte del governo centrale hanno fatto il resto, mettendo così in ginocchio tantissime attività commerciali e imprese del nostro comune”.

“Il nostro circolo – spiegano i dirigenti di FdI Argentario – attraverso la campagna d’ascolto fatta tra la gente e con la gente, dove cittadini e imprese chiedono a gran voce la risoluzione di alcune urgenti problematiche locali, propone soluzioni, affinché l’amministrazione comunale si muova con immediati provvedimenti. Ad esempio, i settori del turismo e del commercio che sono attualmente in ginocchio, e che oggi più che mai avrebbero bisogno di azioni preventive e concrete da parte dell’amministrazione comunale, senza che quest’ultima continui a trincerarsi, come purtroppo accade da tempo, dietro l’attesa di decreti legislativi centrali in materia”.

“Il comparto edile – prosegue la nota – sul Promontorio è fermo da mesi, per via di alcune discordanze interpretative su alcune normative da parte dei dirigenti comunali preposti, che di fatto, però, bloccano tutto. Serve interpretare in maniera decisa e definitiva le varie normative urbanistiche, come si conviene a dei buoni amministratori. Se dovesse servire, suggeriamo anche l’apporto di consulenti esterni e super partes, così che i dirigenti, per altro nominati dal sindaco, possano lavorare sereni e tranquilli nel rispetto di chiare regole, sia a loro tutela, sia a tutela del territorio e dell’imprenditoria edilizia dell’Argentario”.

“Disattivare quei meccanismi, come il pagamento della Tari e della Tosap, favorendo l’ampliamento della concessione dei suoli pubblici in tempo utile, e non all’ultimo momento facendo poi inutili rincorse tra i vari uffici competenti per recuperare il tempo perso – vanno avanti da Fratelli d’Italia -: anche questo potrebbe essere un aiuto importante per le attività commerciali argentarine, quali ristoranti, bar, gelaterie e altre simili”.

“Sappiamo, in special modo in un momento pandemico come quello attuale, che non è facile per qualsiasi amministratore risolvere i tanti problemi del nostro territorio, ma basterebbe almeno provarci e agire per tempo, così da non farsi trovare impreparati al momento della ripresa. Se l’amministrazione comunale proseguirà nel rimanere in questa fase di stallo, a rimetterci come sempre saranno i cittadini e le imprese dell’Argentario”, termina la nota di Fratelli d’Italia.