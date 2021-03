Coppia denunciata per aver abbandonato tre macchine

MASSA MARITTIMA – Sono stati denunciati per aver abbandonato tre mezzi non più marcianti. Una coppia di Massa Marittima, lui sorvegliato speciale, è stata denunciato per non aver smaltito i mezzi.

L’uomo e la compagna avevano a proprio carico un’ordinanza comunale che gli imponeva lo smaltimento, ma nessuna azione era stata intrapresa.

L’ulteriore sopralluogo dei Carabinieri, quindi, ha fatto scattare la denuncia per violazione della normativa ambientale.