Ad Aurelia Antica apre un nuovo negozio e cerca personale: ecco come candidarsi per Kenovo

GROSSETO -A Aurelia Antica Shopping Center da mercoledì 24 marzo apre un nuovo punto vendita: Kenovo, franchising della rete nazionale specializzata in prodotti tecnologici rigenerati e nuovi come computer, tablet, smartphone e accessori. L’iniziativa si deve all’imprenditore grossetano Federico Chiezzi di Nuova 123 srl, che già controlla tre punti vendita WindTre, uno dei quali ha sede proprio al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, aperto nel 2016 e rinnovato a fine 2020. Ora al negozio WindTre si aggiunge Kenovo: una sfida imprenditoriale che porta con sé anche un’occasione di lavoro. Il nuovo punto vendita, infatti, cerca personale.

«L’idea di Kenovo – dice Federico Chiezzi, ceo di Nuova 123 srl – nasce dalla consapevolezza di guardare al futuro. Quando penso a Nuova 123 nel settore della telecomunicazione, penso a come il mio business si riflette nel futuro, sia prossimo che lontano. In entrambi i casi penso all’ecologia, al green e all’inquinamento che i nostri figli e nipoti si troveranno a fronteggiare molto più di noi. Quando penso al futuro, penso al risparmio. E a quanto la telecomunicazione stia crescendo sempre più in modo esponenziale con l’avvento della pandemia. Mi sono ritrovato così ad unire questi due pensieri: ecologia e risparmio. E sono arrivato a darmi alcune risposte con il rigenerato. Importanti termini quali risparmio, ecologia e rigenerato in Italia portano il nome di una grande azienda, “Kenovo”, dove il cliente risparmia e l’ambiente ci guadagna. Nuova 123 così allarga i propri orizzonti nella telecomunicazione, offrendo altri posti di lavoro in un periodo in cui i nostri giovani hanno un necessario bisogno di lavorare e lo faranno per una causa più che adatta al momento: il risparmio per chi compra computer, tablet, smartphone e accessori con prezzi accessibili a tutti. Il tutto coronato con un gran rispetto verso l’ambiente».

Chi è interessato alla candidatura per i posti di lavoro può inviare il proprio curriculum vitae a curriculum@123.net. «Iniziative come questa sono particolarmente importanti – dice Laura Mennilli, direttore di Aurelia Antica Shopping Center – perché, oltre ad arricchire ulteriormente l’offerta del nostro centro commerciale, rappresentano un forte segnale di fiducia riposta nell’intera struttura. Fortunatamente sta accadendo spesso, considerando le nuove aperture degli ultimi mesi e quelle in arrivo. Anche in zona rossa, come purtroppo ci ritroviamo ad essere in questi giorni, Aurelia Antica resta un punto di riferimento per le famiglie di Grosseto e provincia. In tutta sicurezza e con tanti servizi». Il punto vendita Kenovo aprirà regolarmente mercoledì 24 marzo nonostante il Comune di Grosseto sia in “zona rossa”: l’attività, infatti, rientra fra quelle ritenute essenziali.