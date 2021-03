Tricolori, due titoli nazionali e tre argenti per i Master dell’Atletica Grosseto

GROSSETO – Un’altra edizione di successo per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati italiani master indoor di Ancona. Dalla rassegna tricolore i biancorossi tornano con ben cinque medaglie al collo: due ori e tre argenti. Di nuovo protagonista la squadra maremmana che mette a segno una splendida doppietta nei 400 metri della categoria SM40 con Maurizio Finelli e Federico Fedi (foto in alto).

A tagliare il traguardo davanti a tutti è Finelli per conquistare il sesto titolo italiano della sua carriera, ma è il primo in questa gara dopo una serie di affermazioni negli 800 metri. Infatti l’atleta nato a Torre del Greco in provincia di Napoli, ma ormai grossetano di adozione e militare dell’Aeronautica, era già riuscito a prevalere sulla distanza più lunga in sala nel 2018 mentre aveva trionfato all’aperto nel 2015, 2017, 2018 e 2020. Sulla pista di Ancona si porta subito in testa e rimane al comando per imporsi con 52″96 tallonato dal compagno di club Fedi in 53″59.

Non è l’unica vittoria targata Grosseto, perché nei 60 ostacoli esulta Fedi che si laurea campione italiano SM40. Il biancorosso, con il tempo di 9″28, festeggia così il terzo tricolore da mettere in bacheca e il primo al coperto, proseguendo una collezione iniziata alle rassegne outdoor con i 400 ostacoli nel 2018 e poi con i 110 ostacoli nel 2019. Un oro e un argento a testa per i due biancorossi: il secondo posto di Finelli arriva dagli 800 metri in 2’03″67 correndo in rimonta. Alla sua prima partecipazione in un evento tricolore master, si prende la soddisfazione di salire sul podio anche Giuseppe Canuzzi con la medaglia d’argento nei 60 ostacoli SM35 in 9″33.

Nella categoria SM60 due gare per Maurizio Spaggiari, decimo sui 200 in 39″66 dopo essere stato tredicesimo nei 60 metri in 11″00. Ricco il bottino per gli atleti della società del presidente Adriano Buccelli, guidati in questa trasferta dal tecnico Giuseppe Acampa. E con una dedica speciale per il dottor Adolfo Marciano, medico sociale venuto a mancare nei giorni scorsi.