Serie D3, vittoria all’esordio per la squadra femminile del Tc Manetti

GROSSETO – Inizia con un successo l’avventura della formazione di D3 femminile del Tennis Club Manetti che, nella prima giornata della fase provinciale, supera il C.T. Grosseto B.

In una domenica caratterizzata dal forte vento, il team del presidente Roberto Franceschini inizia nel migliore dei modi grazie all’ottima prova di Iryna Sliusar che si impone su Laura Lozzi.

Molto combattuto il secondo singolare dove parte bene Chiara Franci che si porta avanti per 5 a 2 nel primo set, prima di subire la rimonta della giocatrice di casa e cedere il parziale per 7 a 5. L’andamento della gara non cambia nemmeno nel secondo set dove le due sfidanti arrivano a giocarsi il parziale al tie break. Anche in questo caso è Sandra Vellutini a spuntarla dopo quasi due ore di partita e a portare così la squadra del T.C. Manetti sul punteggio di 2 a 0.

Nel doppio finale la formazione di casa schiera l’inedita coppia formata da Michela Palma e Maria Patrizia Cassisa opposta a Sara Meoni e Laura Rosatone. Le ospiti giocano un’ottima partita con pochi errori e si impongono con un doppio 6/2 ottenendo così il punto del 2 a 1.

Domenica prossima il team del presidente Franceschini sarà impegnato sui campi del C.T. Massa Marittima mentre la compagine del C.T. Grosseto B disputerà il derby contro il C.T. Grosseto A.