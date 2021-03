Quinta vittoria stagionale per gli Under 11 dei Pattinatori, Viareggio liquidato

GROSSETO – Quinta vittoria dell’anno per la formazione Under 11 del Circolo Pattinatori. I ragazzi di Stefano Paghi hanno consolidato la terza posizione alle spalle delle corazzate Follonica e Sarzana, sbarazzandosi con quattro reti per tempo del CGC Viareggio. In evidenza Lorenzo Turbanti che porta a 29 reti il bottino personale.

Niente da fare per gli Under 13 di Pablo Saavedra a Castiglione, mentre gli Under 15 di Marco Ciupi hanno dato ad appassionante, e di ottima fattura, derby a Follonica, risolto di misura dagli azzurri, che consolidano il secondo posto. Talarico segna l’unico gol del primo tempo, con Montomoli che fallisce un rigore. La gara si risolve tra il 5′ e l’8′ della ripresa: Tommaso Giusti pareggia, Talarico firma il 2-1, nuovo pareggio di Burroni e rete decisiva di Talarico a 11’12 dalla sirena.

Under 11, Picchianti C.P. Grosseto-CGC Viareggio 8-1

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (1), Pucillo, Fralassi, Civitarese, Celata, Turbanti (7). All. Stefano Paghi.

CGC VIAREGGIO: Rosi; Vellutini, Barcaroli, Pelliccia, Barsacchi (1), Miozzo. All. Gino Marabotti.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Under 13, Riparbelli Castiglione-Bora Bora C.P. Grosseto 12-1

CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini (5), Palushi (2), Donnini (2), Mugnai (3), Rosadini. All. Luigi Brunelli.

BORA BORA GROSSETO: Croci, Caselli; Leonardo Convertiti Mann (1), Muntean, Masetti, Betti, Leonardo Balducci, Fonti, Nicholas Balducci. All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Nello Lorenzoni.

Under 15: Follonica Hockey B-Cieloverde C.P. Grosseto 3-2

FOLLONICA B: Mugnaini, Riva; Raspanti, Asta, Pomella, Enrico Burroni, Talarico (3), Biancucci, Del Viva, Premoli. All. Filippo Guerrieri.

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Francesco Masetti, Giusti (1), Montomoli, Lumi Burroni (1), Leonardo Balducci. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.