Nel paese arriva la postazione per la ricarica delle auto elettriche. Rossi: «Aiuterà il turismo sostenibile»

CASTEL DEL PIANO – E’ ormai stata attivata ed è a disposizione di tutti i cittadini e turisti, la postazione per la ricarica delle autovetture elettriche. Castel Del Piano in tal senso rappresenta un unicum nell’offerta di questo servizio avendo posizionato ben quattro punti di ricarica con le postazioni di ricarica di auto elettriche – situate presso il parcheggio di Via Po in Castel del Piano – le quali hanno entrambe la stessa tecnologia e prese di ricarica fino a 22 KW, che consentono una ricarica veloce di ogni autovettura elettrica.

E’ davvero un passo importante verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale , di cui la mobilità urbana costituisce da sempre un elemento fondamentale, che il comune di Castel del Piano si è dato. Usare energia elettrica anziché derivati dal petrolio fa risparmiare tonnellate di Co2 emesse in atmosfera nonché rende l’aria priva di emissioni climalteranti se pensiamo che i veicoli elettrici nel loro ciclo di vita richiedono il 58 per cento di energia in meno rispetto a un’automobile a benzina.

L’assessore Renzo Rossi è soddisfatto di aver raggiunto quest’obiettivo con la dotazione di importanti infrastrutture di ricarica di auto elettriche senza peraltro il ricorso a fondi pubblici. “Grazie a questa collaborazione, il Comune di Castel Del Piano rappresenta il fiore all’occhiello per la dotazione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche – spiega Rossi – Questo permetterà di integrare anche progetti di turismo sostenibile per mettere in collegamento le bellezze dei nostri territori e le proprie eccellenze attraverso una rete di ricarica diffusa e capillare che attragga il turista elettrico e serva di stimolo ai cittadini di un utilizzo razionale delle risorse”.

Per ricaricare serve, ovviamente, la propria auto elettrica, un cavo di ricarica e scaricare una semplice applicazione all’interno del proprio smartphone. Per quanto riguarda i costi, Be Charge offre una tariffa a consumo o dei pacchetti prepagati. Nel primo caso si andranno a pagare 0,45 euro a kWh erogato . Per quanto riguarda i piani flat, la società prevede pacchetti da 100 kWh a 38 euro al mese o da 50 kWh a 21 euro al mese. Ricaricare è molto banale. Una volta arrivati presso la colonnina, basterà avviare l’app ed attendere che venga geolocalizzata la propria posizione all’interno della mappa inclusa. Bisognerà poi scegliere la colonnina cliccandoci sopra. A quel punto basterà scegliere una delle due prese disponibili, cliccarci sopra e premere su “Attiva Ricarica”.

Nel giro di pochi istanti la colonnina inizierà ad erogare la corrente. Sempre dall’app sarà possibile controllare l’avanzamento della ricarica, cioè quanti kWh sono già stati erogati. E’ importante precisare che l’energia per le auto elettriche deriva al 100% da fonte rinnovabile. Con questa installazione, conclude l’assessore Renzo Rossi, il Comune di Castel del Piano compie un altro passo in direzione di una cittadina sempre più smart, sostenibile e innovativa, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini.