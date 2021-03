ALBINIA – I volontari della Misericordia di Albinia hanno montato una tenda accanto alla sede della Guardia medica di Albinia dove è in corso la campagna vaccinale delle persone ultra ottantenni, e quelle “fragili”.

Tale tenda servirà come sala di attesa per le persone che aspettano di essere vaccinate e, pertanto, costituirà un piccolo aiuto in giornate brutte o ventose.