GROSSETO – Ancora freddo in Maremma. Dopo un fine settimana gelido, l’inverno non lascia spazio alla primavera. Anche oggi, nel capoluogo, attesa una minima attorno agli zero gradi centigradi.

Farà più freddo praticamente ovunque in provincia, considerando che in vetta al Monte Amiata si dovrebbero toccare i -11 gradi. Freddo, ma anche temperature piacevoli nelle ore più tiepide: nel capoluogo attesa una massima di +13.

Anche quella di oggi sarà una giornata all’insegna del sole. Cielo sereno e praticamente assenza di nuvole, ma ancora gelido vento direzione nord-nord est con raffiche fino a 30 chilometri orari.

