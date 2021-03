Crescono ancora i positivi in città: Follonica rischia ancora la zona rossa. Chiuse due classi

FOLLONICA – Resta sul filo del rasoio la situazione epidemiologica della città del Golfo. Attualmente sono 147 i cittadini positivi residenti in città.

Inoltre nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi casi che porta l’indice di contagio della seconda città più grande della provincia a 250, la soglia massima dopo la quale scatta la zona rossa rossa. Venerdì, nella riunione tra i sindaci della provincia e il presidente della Toscana Eugenio Giani, Follonica era rimasta in zona arancione, uno scenario che potrebbe cambiare presto.

L’amministrazione ha fatto sapere che questa mattina ci sarà un ulteriore punto della situazione con la prefettura e a seguire con le dirigenti scolastiche, per valutare ulteriori ed eventuali decisioni da prendere.

Per quanto riguarda la situazione scolastica, una classe della scuola primaria “B. Buozzi” e una della scuola secondaria “A. Bugiani” sono state messe in quarantena. Il provvedimento coinvolge anche alcuni docenti. Per le due classi da oggi è stata attivata la didattica a distanza, mentre le altre classi frequenteranno le lezioni in presenza.

Nella giornata di ieri la città è stata colpita anche da un altro lutto per coronoavirus, si tratta di una donna di 91 deceduta ieri mattina nel reparto di malattie infettive al Misericordia di Grosseto.