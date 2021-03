Coronavirus in Italia: 13.846 nuovi casi, 386 morti e 32.720 guariti

GROSSETO - In Italia i nuovi casi sono 13.846 (ieri erano 20.159) per un totale di 3.400.877 contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano 386 morti per coronavirus (ieri 301), per un totale di 105.328 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 32.720 guariti (ieri 13.526). Gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 563.067, pari a -8.605 rispetto a ieri (ieri 571.672, +6.219).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 169.196 (ieri 277.086), mentre il tasso di positività è 8,18% (ieri 7,28%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 3.510, 62 in più di ieri nel saldo tra ingressi e uscite (ieri 3.448); gli ingressi giornalieri sono 227 (ieri 232). I ricoverati con sintomi sono invece 28.849, quindi 565 in più di ieri (ieri 27.484).