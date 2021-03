Zona rossa per Grosseto e altri comuni da domani. Cosa cambia in Maremma: regole e divieti. MAPPA

GROSSETO – Da domani scattano le nuove misure di contenimento per il coronavirus in provincia di Grosseto. La Maremma, che nelle ultime quattro settimane era stata in zona arancione, si colora in parte anche di rosso. Sono quattro i comuni che da domani, lunedì 22 marzo e fino a domenica 28 marzo, entrano in lockdown e sono: Grosseto, Scarlino (già in zona rossa dal 15 marzo), Castel del Piano, Arcidosso. Oltre alle zone rosse localizzate è stato decisa anche la chiusura nel comune di Santa Fiora da lunedì, le scuole medie superiori dato che molti alunni vi affluiscono dai precedenti comuni.

La decisione è stata presa venerdì scorso dopo il confronto con i sindaci dei 28 comuni maremmani. L’ordinanza è stata firmata ieri dal presidente Eugenio Giani che ha confermato come la Toscana resti anche per la prossima settimana, la quinta consecutiva, in zona arancione. Oltre ai quattro comuni del grossetano saranno in zona rossa anche le tre province di Arezzo, Pistoia e Prato; Zona-Distretto della Versilia. Sette Comuni: Massarosa, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e Pietrasanta; con Viareggio e Seravezza che erano già rossi. Area socio-sanitaria omogenea del Valdarno Inferiore, Empolese Valdelsa. Questi i comuni interessati: Vinci, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Montaione, Capraia e Limite, Gambassi Terme, Montespertoli, Barberino Tavarnelle e Fucecchio in provincia di Firenze; Santa Croce Sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno in provincia di Pisa. Piancastagnaio (provincia di Siena).

La principali misure in zona rossa – È l’area con il maggior rischio da contenere e quindi quella con le maggiori restrizioni previste dal decreto del Governo Draghi che ha inasprito le misure anche rispetto all’ultimo Dpcm Conte. La zona rossa comporta la chiusura di tutte le scuole con lo spostamento della didattica in presenza alla didattica a distanza (Dad). La chiusura di tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità. Chiudono anche parrucchieri, barbieri ed estetisti. Per spostarsi anche all’interno del proprio comune è necessaria l’autocertificazione (SCARICA). Si ricorda che ci si può spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Restano aperti supermercati, farmacie, edicole e tabacchini.

Qui trovate la guida con le risposte alle domande più frequenti sulla zona rossa:ZONA ROSSA – Cosa si può fare, negozi aperti, attività sportiva: tutto quello che c’è da sapere.

Qui trovate l’autocertificazione da scaricare: Torna la zona rossa: per spostarsi serve autocertificazione. Scarica il PDF

Qui trovate le restrizioni e le regole sulla zona arancione: Coronavirus, ecco tutte le nuove regole per la zona arancione. Cosa si può fare e cosa no: le risposte del Governo

La scheda

In zona rossa: Grosseto, Scarlino, Castel del Piano, Arcidosso

In zona arancione: Campagnatico, Capalbio, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano