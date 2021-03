Troppi positivi dagli screening: il sindaco chiude le scuole

ROCCASTRADA – Disposta la chiusura preventiva delle scuole del territorio di ogni ordine e grado a partire da lunedì 22 marzo. Il provvedimento è stato preso a seguito della lettura dei primi dati parziali risultanti dallo screening di massa Territori Sicuri.

Allo stato attuale sono stati letti 537 tamponi su 2000 effettuati e già risultano positivi 11 cittadini e 8 positivi a bassa carica (verrà ripetuto il tampone). È una percentuale molto alta.

L’azione di ricerca rivela una diffusione estesa del virus e ha consentito l’accertamento di persone asintomatiche che non sarebbero state altrimenti individuate. Da oggi invece sono in isolamento domiciliare, mentre i loro contatti stretti sono stati già tracciati e posti in quarantena.

Questa è l’importanza strategia dello screening di massa: coinvolgere tantissime persone di una comunità, identificando i positivi per isolarli e riuscire a bloccare la diffusione del contagio.

La chiusura temporanea delle scuole e l’attivazione della Didattica a distanza (DAD) è un’altra azione che tenta di limitare la diffusione dell’epidemia e limita la mobilità delle persone

«Ma non basta – afferma il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola -. Alle iniziative pubbliche serve la responsabilità individuale. Serve prudenza. Per questo non mi stancherò mai di raccomandare anche in famiglia di adottare i comportamenti utile a fermare il virus. Si previene il contagio evitando contatti ravvicinati non protetti, quindi indossiamo le mascherine e facciamolo bene, laviamoci frequentemente le mani, manteniamo il distanziamento interpersonale ed evitiamo gli assembramenti. Forza! È arrivato il momento di fare la differenza. Fermiamo il virus insieme!».