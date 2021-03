Sei maremmano se dici: “s’ha anda’ carini…”

GROSSETO – Ho scelto questa espressione ma le varianti sono diverse: “Si sta lustri”; “si sta in filo”; “s’ha anda’ benino, vai”; “si sta freschi”.

Sono tutti intercalari dentro una conversazione, coi quali si tende a indugiare sul nostro stupore o anche sulla preoccupazione per una circostanza inedita o che comunque crea ansia o perplessità.

“Ora ci richiudano…eh s’ha anda’ carini vai…”, come dire: ci si prospetta una situazione tutt’altro che favorevole o agevole.

Io fra tutte le varianti preferisco proprio quella che ho scelto per intitolare la rubrica di questa settimana, ma tutte fanno all’occorrenza. Perché, in un modo o in un altro, c’è sempre una circostanza che ci fa dire: “eh si sta lustri vai…”