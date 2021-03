Sant’Erminio fermato, secondo pari di fila per il Bocciofilo Orbetello

ORBETELLO – Secondo pari consecutivo per il Circolo Bocciofilo Orbetello: dopo aver fermato in casa Acquasparta, stavolta i lagunari trovano il 4-4 sul campo della Sant’Erminio. Nella prima parte di gara il tecnico Fommei schiera Tonnicchi-Besusso-Favia che domina vincendo 8-0, 8-1. Per l’individuale tocca a Ciani, che però soccombe 8-3, 8-5 all’umbro Poggianti. Si va al riposo sul 2-2. L’equilibrio è ancora più evidente nelle prove di coppia: sulla prima corsia gli orbetellani Favia e Besusso affrontano Folini e Serafini, vincendo di misura la prima e perdendo 8-4 la seconda.

Sull’altro campo invece Tonnicchi e Puccini sfidano Poggianti e Tosti. La prima è nettamente appannaggio dei perugini, Puccini è sostituito da Ciani per la seconda che finisce con la vittoria ospite per 8-4. Viene così sancito il 4-4 finale, ed è il secondo punto in classifica per Orbetello, il primo per Sant’Erminio. Dopo la prestazione eccezionale che ha portato al pari con Acquasparta, Orbetello è riuscita a ripetersi in trasferta, dando continuità ai risultati e dimostrando una compattezza che si riflette nelle giocate in campo. Fommei e i suoi possono guardare al futuro con ottimismo, puntando al risultato anche contro la Gialletti, che scenderà in laguna sabato 27 marzo.

I risultati della 5a giornata:

Sant’Erminio Umbrò-C.B. Orbetello 4-4

Briganti Mangimi Cortona-La Sportiva Castel di Lama 5-3

Civitanovese-Bocciofila Gialletti 5-3

Sant’Angelo Montegrillo-Firenze Moda Acquasparta 4-4

La classifica:

(tra parentesi le gare disputate)

Sant’Angelo Montegrillo 13 (5)

Firenze Moda Acquasparta 11 (5)

Bocciofila Gialletti 9 (5)

La Sportiva Castel di Lama 6 (5)

Civitanovese 6 (4)

Briganti Mangimi Cortona 6 (5)

C.B. Orbetello 2 (5)

Sant’Erminio Umbrò 1 (4)

Il prossimo turno (27 marzo 2021):

Sant’Erminio Umbrò-Sant’Angelo Montegrillo

Civitanovese-La Sportiva Castel di Lama

C.B. Orbetello-Bocciofila Gialletti

Firenze Moda Acquasparta-Briganti Mangimi Cortona