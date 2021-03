In zona rossa il Consorzio bonifica chiude al pubblico gli uffici

GROSSETO – Con il comune di Grosseto da lunedì 22 marzo in zona rossa, chiudono al pubblico gli uffici del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in via Ximenes 3. Se il contatto di persona con gli operatori non è possibile, restano comunque in funzione tutti i canali per comunicare con Cb6. Per qualsiasi problematica, per avere indicazioni sul pagamento del contributo consortile o per ogni altra esigenza, è possibile contattare il numero 056422189; inviare un fax allo 056420819; oppure una email a catasto@cb6toscanasud.it o una pec a bonifica@pec.cb6toscanadud.it.

E’ inoltre attivo il servizio di prenotazione di un appuntamento (telefonico, vista la chiusura degli uffici) collegandosi all’indirizzo https://cb6toscanasud.it/prenotazioni/, nel quale si può scegliere il giorno e la fascia oraria in cui si preferisce essere contattati. Infine registrandosi all’indirizzo https://cb6consorziato.site/ è possibile accedere alla propria area personale in cui visionare la propria posizione con il Consorzio, inviando domande o segnalazioni.