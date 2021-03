Il Trastevere non fa sconti, Follonica Gavorrano battuto dalla capolista

BAGNO DI GAVORRANO – Ko di misura per il Follonica Gavorrano che non riesce ad avere la meglio sulla capolista Trastevere, che si impone 1-0 dopo una partita piacevole.

Mister Favarin deve fare a meno di Lo Sicco e Bruni per infortunio: spazio quindi dal primo minuto a Lombardi e Zini.

Inizio di gara con le sfidanti che si equivalgono; la prima occasione degna di nota arriva al 25′ con un colpo di testa di Mencagli che termina alto. Al 31′ rispondono i ragazzi di Pirozzi con l’inzuccata di Sabelli su azione da calcio d’angolo, ma la mira non è precisa. Al 44′ non sbaglia invece Giordani che, sempre su corner, beffa Trombini con un tocco imprendibile.

Nella ripresa parte forte il Trastevere, ma Trombini respinge con i piedi su conclusione ospite. Favarin cerca di cambiare le carte in tavola e mette dentro Luzzetti e Berardi al posto di Apolloni e Papini. Colpo di testa di Sabelli che al quarto d’ora impegna l’estremo dei maremmani. Al 31′ si rivede il Follonica Gavorrano con la girata di testa di Mencagli che termina tra i guantoni di Casagrande. Un minuto più tardi miracoloso salvataggio sulla linea di porta dei romani, la palla arriva a Lombardi che calcia incredibilmente sul portiere.

Favarin rischia il tutto per tutto e al 35′ mette dentro la terza punta, Vai, al posto di Corioni. Al 41′ ospiti che rimangono in dieci per l’espulsione di Massimo per un fallaccio a centrocampo.

Nei minuti di recupero si prova ancora Lombardi, ma il tiro termina alto.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Dierna, Apolloni (5′ st Luzzetti), Grifoni, Mencagli, Lombardi, Tomassini, Papini (5′ st Berardi), Farini, Zini, Corioni (35′ st Vai). A disposizione: Ombra, Barlettani, Carcani T., Rosini, Staiano, Valerio. All. Favarin.

TRASTEVERE: Casagrande, Sbardella, Tancredi, Sannipoli (50′ st Squerzanti), Tarantino, Giordani, Crescenzo (40′ st Crescenzo), Sabelli, Fontana, Milani (30′ st Massimo), Lorusso (42′ st. Conti). A disposizione: Cafaldo, Cervoni, Rizzi, Conti, Tajarol, Bartolotta, Roberti. All. Pirozzi.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

MARCATORI: 44′ Giordani.

NOTE: espulso al 41′ st Massimo; ammoniti Mencagli, Dierna, Zini, Sabelli, Grifoni.