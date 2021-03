Grosseto, prova di forza contro la Pro Patria: Cretella regala tre punti d’oro

di 17 Galleria fotograficaGrosseto-Pro Patria, decide Cretella







Russo, che conquista il rigore, e a Cretella che lo realizza. Una partita tosta, influenzata dal forte vento, in cui i biancorossi sono riusciti a reggere colpo su colpo fino alla fine, conquistando tre punti d’oro che valgono oramai quasi la salvezza.

Foto di Paolo Orlando

Mai così tanta emergenza per mister Magrini, che deve rinunciare praticamente a tutti i centrali di ruolo. In campo però rimane il solito 4312 con l’inedita coppia Polidori-Cretella davanti a Barosi, Raimo e Campeol sugli esterni. Vrdoliak, Sersanti e Piccoli a centrocampo e Sicurella dietro a Merola e Stijepovic. Prima dell’inizio della gara la società ricorda Enzo Della Giovampaola, il tifoso grossetano scomparso qualche giorno fa, dedicandogli una targa sul suo storico posto in tribuna laterale nord, con la frase “In memoria di Enzo, che da qui ascoltava il Grifone”. Al 10’ il Grosseto prova a farsi vedere con il colpo di testa di Sersanti, servito da Campeol, senza però trovare lo specchio. Gli ospiti reagiscono con una conclusione di Kolaj, che Barosi devia in angolo. Al 20’ Stijepovic entra in area e i difensori ospiti lo atterrano: i biancorossi reclamano il calcio di rigore ma per il direttore di gara non c’è nulla. Due minuti dopo, lo stesso Stijepovic, lascia il campo dolorante per far spazio a Galligani. Pro Patria pericolosa al 38’ con il tiro di Nicco che, da fuori area, colpisce il palo alla destra di Barosi. Nella ripresa il copione non cambia, con il forte vento a farla da padrona. Dopo 11’ ancora Grosseto in avanti con il tiro di Campeol che da centrocampo cerca il jolly. Al 18’ palla telecomandata di Galligani che serve Merola davanti porta, ma la posizione è quella di fuorigioco e l’arbitro interrompe. Al 26’ ottimo break di Simeoni che ruba palla e serve Russo, l’attaccante entra in area e appoggia per Galligani che prova il tiro, di poco a lato. Al 28’ ancora Russo dribbla il primo avversario, entra in area e viene steso. Per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Cretella che non sbaglia e porta il Grifone in vantaggio. Il risultato non cambia e dopo tre lunghi minuti di recupero il Grosseto guadagna tre punti pesanti come macigni.

GROSSETO-PRO PATRIA 1-0

GROSSETO: Barosi, Raimo, Polidori, Cretella, Campeol, Vrdoljak, Sersanti (23’ st Simeoni), Piccoli (23’ st Fratini), Sicurella, Stijepovic (22’ Galligani, 36’ st Kraja), Merola (23’ st Russo). A disposizione: Chiorra, Giannò, Francavilla, Gafà, Consonni, Fregoli, Scaffidi. All. Magrini.

PRO PATRIA: Greco, Molinari, Gatti (31’ st Castelli), Brignoli (26’ Galli), Kolaj (17’ st Parker), Boffelli, Pizzul, Fietta (17’ st Bertoni), Spizzichino, Nicco, Latte Lath (31’ st Le Noci). A disposizione: Mangano, Saporetti, Cottarelli, Colombo, Ferri, Masetti, Vaghi. All. Javorcic.

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barbellona Pozzi di Gotto (Junior Palla di Catania, Barberis di Collegno).

RETE: 28’ st rig. Cretella.

NOTE: espulso al 46’ st il mister Javorcic per proteste.