Fermati quattro minorenni da Siena. Uno di 15 anni, e un altro fuggito da una comunità

GROSSETO – Sono stati fermati alla stazione di Grosseto mentre tentavano di dileguarsi. A fermarli una pattuglia della Guardia di finanza.

È stata una notte movimentata, quella appena trascorsa, per il 117. Dopo alcuni controlli nella zona industriale gli agenti hanno visto quattro figure che stavano cercando di allontanarsi dalla stazione ferroviaria. I militari hanno scoperto che si trattava di quattro minorenni provenienti da Siena.

Nel corso degli approfondimenti è emerso che uno di loro era da poco evaso dagli arresti domiciliari da una comunità di recupero (per pregressi reati contro il patrimonio). Per cui è stata avvisata la Procura dei minori, che ne ha disposto l’immediato riaccompagnamento alla struttura di assistenza da dove era scappato.

Sono poi stati contattati i genitori degli altri tre; la prima mamma giunta in caserma, ha ripreso il proprio figlio (il più piccolo, appena quindicenne) ed ha ringraziato i finanzieri per averglielo ritrovato. I quattro sono stati anche sanzionati per aver violato le norme anrti-covid.