Dimissioni Falusi, Lega: «Gravissimo. Contrasti con Giuntini e Pd»

MASSA MARITTIMA – “Falusi, Giuntini e il PD sotto accusa!”. Il gruppo Lega Massa Marittima, con suoi consiglieri Daniele Brogi e Loredana Bussola, così commenta la notizia delle dimissioni dell’intero Cda dell’istituto Falusi.

“Giudichiamo gravissimo – affermano – quanto sta accadendo e temiamo fortemente per le sorti della nostra RSA. Fino ad oggi l’unica cosa chiara è che un presidente blasonato, del Pd e catapultato da Siena, e un Cda quasi tutto targato PD, hanno rassegnato le dimissioni in aperto contrasto con il Partito Democratico locale, Giuntini in testa”.

“Perché? – domandano i consiglieri della Lega – Quali saranno le immediate ricadute per l’istituto? Come può il PD mettere a rischio le sorti del Falusi per proprie beghe interne? Abbiamo chiesto sia all’istituto Falusi che al Sindaco l’accesso agli atti il giorno 6 marzo ma ad oggi nessuna risposta.Cosa si vuole nascondere? Come mai un ritardo così marcato fuori dai termini stabiliti per avere delle risposte? Noi come gruppo Lega avevamo dato un nome più che valido a ricoprire il ruolo di consigliere del Falusi: Paolo Renzi, ma, come al solito, non è stato neppure preso in considerazione dal sindaco Giuntini, l’uomo solo al comando, e il risultato è stato un fallimento su tutti i fronti”.

Adesso Dabiele Brogi e Loredana Bussola attendono le nuove nomine. “Vediamo sulle nuove nomine – concludono- se ancora una volta non prenderà in considerazione un nominativo del cda del Falusi e porterà in fondo il mandato del nuovo direttivo solo per campare la giornata.Il gruppo lega Massa Marittima attiverà ogni iniziativa locale, provinciale e regionale affinché questa scellerata gestione politica del Sindaco Giuntini ricada sugli anziani ospiti e sul personale dipendente”.