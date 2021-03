CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana avvincente per le rose dell’Hc Castiglione, a cominciare dalla prima squadra in Serie A2. Grande prova infatti della Blue Factor a Prato: i biancocelesti di Raffaele Biancucci, all’ultimo momento privi di Lorenzo Biancucci per un problema tecnico all’attrezzatura, hanno battuto i lanieri di Enrico Bernardini per 5-1. Il Castiglione ha conquistato matematicamente la salvezza con tre giornate d’anticipo. Al pala Rogai la Blue Factor ha dominato la partita, anche se il Prato ha tentato di reagire, scontrandosi contro l’attenta difesa biancoceleste e le belle parte di Irace. Il vantaggio siglato dal capitano Gigi Brunelli ha messo in discesa il match con il raddoppio di Maldini in chiusura di frazione. In avvio di ripresa la rete di Cabiddu ha messo quasi in ghiaccio la gara, visto che Maldini, tripletta per lui, ha realizzato due gol in 10 minuti per un 5-0 senza storia. Santoro per il Prato a pochi secondi dalla sirena ha reso meno amara la serata per i suoi. «Siamo contentissimi soprattutto per la prestazione della squadra – ha sentenziato il presidente dell’Hc Castiglione Marcello Pericoli – il nostro obbiettivo era la crescita dei ragazzi e quello di conquistare la salvezza. Crediamo di aver centrato i nostri scopi. Grazie all’allenatore e alla squadra».

Senza storia la partita degli Under 13 nella 15esima giornata di campionato: il Riparbelli di Gigi Brunelli, al Casa Mora, non ha fatto sconti al Cp Grosseto di Pablo Saavedra con il 12-1 finale che rispecchia in pieno l’andamento della gara. Il Castiglione avanti 4-0 nel primo tempo, ha spinto anche nella ripresa arrotondando il punteggio sul 12-1 finale: 5 reti per Francesco Cornacchini, top scorer, mentre il gol della bandiera per i biancorossi lo ha realizzato Leonardo Convertiti Mann.

Grande prova anche della formazione Under 17 di Raffaele Biancucci, che alla fine deve però accontentarsi del pari, 4-4 contro i Pumas di Mirko Bertolucci. La gara disputata al pala Terzi di Sarzana, il Vecchio Mercato, è stata molto combattuta e ha visto i biancocelesti sempre avanti: alla fine del primo tempo vantaggio castiglionese sul 3-2. Protagonista per il Castiglione Brando Santoni, autore di una tripletta, con i Pumas che hanno recuperato nel finale con Marchetti. A due minuti dalla fine occasione per Matteo Mantovani che non ha sfruttato il rigore.

I tabellini.

Serie A2

ESTRA PRATO 54: Vespi, Sassetti; Barzocchi, Santori, Cacciatore, Baldesi, Capuano, Barbani, A.Poli, Lorenzini. All. Bernardini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Irace, Donnini; A.Montauti, Maldini, Brunelli, Cabiddu, Matteucci, Guarguaglini, E.Perfetti. All. R.Biancucci.

ARBITRO: Enrico Uggeri di Lodi.

RETI: pt (0-2) 8’36 Brunelli (C), 24’06 Maldini (C); st 1’49 Cabiddu (C), 6’52 e 16’30 Maldini (C), 24’21 Santoro (P).

NOTE: espulsioni temporanee (2′) per A.Poli, A.Montauti.

La classifica del girone B della serie A2. 44 Cgc Viareggio (17), 33 Forte dei Marmi (14), 28 Hp Matera (16), 25 Sarzana (14) e Roller Matera (15), 19 Hc Castiglione (15), 12 Prato 54 (14), Afp Giovinazzo (14) e Rotellistica Camaiore (16), 3 Ash Spv Viareggio (13).

Under13

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. L.Brunelli.

CP GROSSETO: Croci, Caselli; Convertiti Mann, Muntean, Masetti, Betti, L.Balducci, Fonti, N.Balducci. All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Nello Lorenzoni di Follonica.

RETI: pt (4-0) 11’32 Paluschi (C), 14’13 Cornacchini (C), 16’14 e 20’52 Mugnai (C); st 12’25 e 16’49 G.Donnini (C), 18’08 Cornacchini (C), 18’36 Mugnai (C), 19’54 Palushi (C), 20’39 Cornacchini (C), 21’03 Convertiti Mann (G), 23’52 e 24 35 Cornacchini (C).

La classifica. 31 Sarzana, 24 Castiglione, 23 Follonica e Forte dei Marmi, 22 Ash Viareggio, 18 Pumas Viareggio, 6 Cp Grosseto, 3 Cgc Viareggio, 0 Siena.

Under 17

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Dal Torrione; Corsi, Bottarelli, F.Cardelli, Marchetti, J.Cinquini, Carrieri, E.Cardella. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, L.Mantovani, Bigliazzi, Valenti, Cardi, M.Mantovani, Santoni. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (2-3) 6’44 Santoni (C), 9’44 E.Cardella (V), 13’44 Santoni (C), 16’47 F.Montauti (C), 17’13 Marchetti (V); st 6’21 Santoni (C), 9’09 rig. e 20’54 Marchetti (V).

La classifica. 17 Pumas Viareggio, 16 Follonica A, 13 Forte dei Marmi, 12 Follonica B, 11 Castiglione, 8 Ash Viareggio, 4 Sarzana.