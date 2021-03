Covid: 97 nuovi positivi in Maremma. Muore una donna che era ricoverata

GROSSETO – 97 nuovi positivi al Coronavirus in provicia di Grosseto, nove guarigioni e una persona morta. Si tratta di una donna di 91 anni deceduta oggi all’ospedale Misericordia di Grosseto.

È il bilancio odierno del consueto report fornito dalla Asl Toscana sud est e che riporta i risultati dei tamponi sino alle 14 di oggi.

212 i tampini fatti in Maremma. 276 i nuovi positivi in tutta la Asl (Arezzo 108, Grosseto 97, Siena 70). le persone positive in carico del sistema sanitario maremmano sono 1.321. tra i nuovi positivi ben 32 rientrano nella fascia sino a 18 anni, di gran lunga la più numerosa. 19 tra i 19 e i 34 anni, 16 sia nella fascia 35-49 che in quella 50-64. 12 nella 65-79 e solo due over 80.

Per quanto riguarda i comuni è ancora il capoluogo quello più colpito, con 58 nuovi positivi. Mentre l’altra città, Follonica, ne fa riscontrare 14. Cinque rispettivamente a Campagnatico (c’è un focolaio nel centro accoglienza) e a Roccastrada (dove è in corso lo screening di massa Territori sicuri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 276 Provincia di Arezzo 108 Provincia di Siena 70 Provincia di Grosseto 97 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 20 17 23 22 17 9 Grosseto 32 19 16 16 12 2 Siena 16 17 10 17 2 8 Totale ASL TSE 68 53 49 55 31 19

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 14 mar Lunedì 15 marzo Martedì 16 mar Mercoledì 17 mar Giovedì 18 mar Venerdì 19 mar Sabato 20 mar Domenica 21 mar Arezzo 128 111 96 97 195 136 129 108 Siena 65 45 57 75 62 74 84 70 Grosseto 47 109 75 63 100 90 32 97 Totale Asl Tse 240 265 228 235 357 300 245 275

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 5 Capalbio 3 Castel Del Piano 1 Civitella Paganico 2 Follonica 14 Gavorrano 1 Grosseto 58 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Orbetello 3 Roccastrada 5 Santa Fiora 1 Scansano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 102 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 58 TI Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1203 Provincia di Siena 1035 Provincia di Grosseto 1212

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2193 Provincia di Siena 1453 Provincia di Grosseto 1321

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1756 Provincia di Siena 1236 Provincia di Grosseto 1151

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3448 Provincia di Siena 2734 Provincia di Grosseto 2331

Guariti Provincia di Arezzo 67 Provincia di Siena 58 Provincia di Grosseto 9