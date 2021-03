Cintura nera e tanta soddisfazione per sei atleti del Judo Grosseto

GROSSETO – Grande soddisfazione per l’Asd Judo Grosseto per i recenti progressi di alcuni suoi atleti. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, rispettando i protocolli della FIJLKAM e i DPCM i judoka grossetani sono riusciti con impegno e determinazione a sostenere e superare gli Esami di Graduazione per Cintura Nera 1°DAN. Questi gli atleti:

Moreno Pacini, Riccardo Borracelli, Alessandro Pellegrini; Cristian Colanera, Kevin Colanera e Alessio Crociani.

“Un ringraziamento speciale al tecnico Raffaello Pellegrini – ha diramato la società – che ha seguito i ragazzi nello studio dei Kata materia primaria dell’esame. Grazie dai tecnici Andrea, Aldo e Renato a tutti i nostri atleti, sperando che questo difficile periodo finisca presto e si possa tornare alla normalità. Ragazzi, non molliamo”.