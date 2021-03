Sindaco chiude la scuola superiore. «Misura preventiva»

SANTA FIORA – «Ho firmato un’ordinanza con la quale ho deciso di sospendere l’attività didattica in presenza dell’istituto superiore di Santa Fiora» a dirlo il sindaco Federico Balocchi. «Ho ritenuto opportuno assumere questa decisione non solo per omogeneità con la chiusura degli istituti di Arcidosso e Castel del Piano, che sono entrati in zona rossa, ma perché vi è una preponderanza di ragazzi provenienti dai vari paesi e questo ritengo sia funzionale alla politica di prevenzione che dobbiamo tenere».

Quindi da lunedì 22 a sabato 27 sarà sospesa l’attività didattica in presenza dell’Istituto tecnico commerciale di Santa Fiora. L’istituzione della zona rossa a Arcidosso e Castel del Piano, oltre a quella già istituita per Piancastagnaio, e la recrudescenza dei contagi consigliano di evitare la compresenza di studenti provenienti dai diversi paesi vicini, vista anche la buona situazione a Santa Fiora ed in altri comuni amiatini. L’attività formativa continuerà con didattica a distanza (DAD).