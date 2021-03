Non vuole fare test antidroga alla guida: i carabinieri trovano hashish e fuochi d’artificio vietati

RIBOLLA – Fuochi d’artificio vietati e una dose di hashsih. È quanto è stato trovato in auto di un giovane maremmano fermato dai carabinieri della stazione di Ribolla durante un controllo serale.

Il giovane, residente in zona, si aggirava per le vie del paese alla guida della sua auto. Il ragazzo, a richiesta degli operanti di sottoporsi al test per verificare la guida sotto l’effetto di stupefacenti, si è rifiutato.

Il comportamento del ragazzo ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, per cui hanno proceduto alla perquisizione della sua vettura, trovando all’interno una dose di hashish ed un artifizio pirotecnico di genere vietato, rientrante nella IV categoria.

Per il giovane è infine scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Grosseto per rifiuto di sottoporsi al test anti droga, oltre che per la detenzione del materiale esplodente. Segnalazione a parte è stata fatta alla Prefettura per la detenzione per uso personale della sostanza stupefacente. i Carabinieri gli hanno anche ritirato la patente di guida