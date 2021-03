Livorno all’inglese, sconfitta interna per la Primavera del Grosseto

ROSELLE – Battuta d’arresto per la Primavera unionista, superata 2-0 in casa dalla diretta rivale di classifica Livorno. Niente sorpasso in classifica proprio a danno dei labronici, adesso primi assieme all’Arezzo, ma stazionario il terzo posto il solitaria dei torellini.

Primo tempo con molto gioco a centrocampo e squadre corte, ma poche effettive palle gol; praticamente inoperosi i due portieri. Da segnalare appena due uscite di Comparini ad anticipare gli avversari. Al 22’ contrasto aereo testa contro testa fra capitan Fregoli e un avversario, con il biancorosso che viene soccorso e costretto ad una vistosa fasciatura.

Tutt’altro ritmo nella ripresa, subito animata al 2’ col vantaggio degli ospiti ad opera di Campo, da un traversone dalla sinistra di Morati con incursione sulla destra. All’11’ azione del Livorno sfumata a fondo campo, con un accenno di rissa che vede protagonisti Comparini e Cremonini, poi espulsi dal direttore di gara. A seguire un altro fallo a danno di un grossetano ma la partita riprende tutto sommato sui binari della correttezza.

Al 23’ primo vero tiro in porta dei locali con Francavilla, da un’azione su corner, ma da distanza ravvicinata ha la meglio il portiere amaranto. Di nuovo Francavilla insidioso al 29’ su una ripartenza sulla sinistra, ma Paci se la cava. Un minuto dopo, sugli sviluppi di una punizione, rovesciata fuori bersaglio di Bifini. Al 32’ calcio piazzato di Filippi, a lato. Altissimo il tiro di Poli, sul fronte opposto. Bella chance anche per Riitano che costringe Paci alla deviazione in tuffo. Al 37’ ancora torellini in attacco, ma senza fortuna. Nel momento migliore del Grosseto, al 39’ arriva il raddoppio dei livornesi, con Poli che corregge in rete un tiro dalla bandierina. Punizione per i biancorossi al 43’ ma il tiro di Riitano viene domato. Nel recupero ultime fiammate su entrambi i fronti, ma il risultato non cambia più.

La classifica del girone D: Arezzo e Livorno 13 punti; Grosseto 9; Viterbese, Lucchese e Pontedera 7; Carrarese 6; Pistoiese 3; Olbia 2.

GROSSETO: Comparini, Tiberi, Veronesi (20’ st Riitano), Marraccini (11’ st Bifini), Fregoli (1’ st Cerulli), Franceschini, Filippi, Perrella, Francavilla, Gafà (11’ st Lucattini), Sarno (14’ st Brunetti). A disposizione: Simi, Salvadori, Columbu, Valente. All. Pieri.

LIVORNO: Paci, Cesaretti, Bertelli, Guglielmi, Salvadori, Stringara, Murati, Grace, Cremonini, Caia, Campo (20’ st Poli). A disposizione: Di Bonito, Boghean, Cartano, Pinto, Arcuri, Pulina, Ciofi, Dallai, Lika, Pecchia. All. Cannarsa.

ARBITRO: Curcio di Siena; assistenti Laganà e Petrakis di Siena.

RETI: 2’ st Campo, 39’ st Poli.

NOTE: espulsi Cremonini e Comparini per scorrettezze reciproche; ammoniti Tiberi, Perrella, Cesaretti, Boghean.