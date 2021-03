L’Auser cerca sponsor per acquistare un nuovo furgoncino

PIOMBINO – L’Auser Piombino cerca sponsor per acquistare un nuovo mezzo e continuare il progetto Acg – Automezzi continuamente gratuiti.

Grazie a questi veicoli l’associazione è impegnata nel cosiddetto trasporto sociale, un’attività di sostegno alle fasce più fragili della popolazione grazie al quale i volontari di Auser accompagnano i cittadini scarsamente autosufficienti per esigenze socio sanitarie e attività socialmente utili.

“Auser è una delle realtà associazionistiche più presenti sul territorio – dichiara Simona Cresci, assessore all’Associazionismo -: i volontari svolgono un lavoro fondamentale nel sostegno alle persone che ne hanno necessità. Per questo, per noi è un onore patrocinare questa iniziativa: continueremo ad essere al fianco di Auser e di tutte le realtà altrettanto virtuose. In questo modo possiamo essere parte attiva nel sostegno ai nostri concittadini”.

L’associazione Auser è alla ricerca di sponsor per l’acquisto di un nuovo mezzo che sarà utilizzato dai volontari per accompagnare anziani, diversamente abili e persone non completamente autosufficienti nei propri spostamenti: dalle visite mediche all’aiuto per fare la spesa.

Un’addetta del progetto Acg contatterà le aziende del territorio, chi vuole contribuire può contattare Elena Simi al 333 4545053.