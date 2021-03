L’Atlante Grosseto ritrova se stesso, con l’Arpi Nova gara di carattere e tre punti

GROSSETO – Straordinario Atlante Grosseto, che ritrova se stesso e la sua proverbiale grinta con una prestazione vincente a spese della meglio classificata Arpi Nova, per un 5-1 da applausi.

Prima del fischio d’inizio, l’omaggio al giovane Falaschi, classe 1999 ma già con cento presenze con la maglia biancorossa fra Under 19 e prima squadra. Primi dieci minuti equilibrati, finché all’11’ gli ospiti trovano il vantaggio con De Gennaro. Appena tre minuti dopo risponde capitan Gianneschi con un tocco imparabile. Nella ripresa Atlante ancora più grintoso ma soprattutto concreto, capace di trasformare il match in pochissimi minuti con quattro marcatori diversi. All’8′ vantaggio di Varela, cui segue un minuto dopo il 3-1 di Mateo. Al 10′ botta vincente di Tezza e al 12′ prodezza di Spinelli, per il definitivo 5-1.

Azioni offensive da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia più. Da segnalare la doppia ammonizione con espulsione ai danni di Spinelli. L’Atlante Grosseto si prepara ora per il recupero in casa dell’Aposa nel bolognese, fissato per martedì; per Tezza e Ledda, ma anche per Varela e Spinelli già squalificati, sarà l’ultima partita con la maglia biancorossa.