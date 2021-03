GROSSETO – Uno dei fine settimana più freddi di tutto l’inverno, quello che porta la Maremma in primavera. Così, tra sabato 20 e domenica 21 marzo, temperature sotto lo zero un po’ in tutta la provincia.

Oggi temperature previste tra i 2 e i 13 gradi nel capoluogo, con cielo poco nuvoloso. Domani sole, ma sole freddo, considerando che in città si dovrebbe raggiungere quota – 1 grado. Più freddo nell’interno e sul Monte Amiata, con temperature ancora intorno ai -10.

Non sono previste precipitazioni nel weekend, ma attenzione al vento. Che pur non sfondando il muro dei 30 chilometri orari, renderà ancora più fredda la situazione con gelide raffiche direzione nord-nord est.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui