Gambassi: «Dati sulle malattie respiratorie nel territorio allarmanti. Cosa vuole fare il sindaco?»

ROCCASTRADA – Il consigliere Mario Gambassi del gruppo di minoranza Cambiare in Comune ha presentato un’interrogazione al sindaco Francesco Limatola per sapere, si legge nel testo dell’atto, “se il Comune di Roccastrada è a conoscenza della forte incidenza delle malattie respiratorie sui cittadini delle Colline Metallifere con notevole rilevanza sulle patologie pneuma- bronco – croniche ostruttive”.

“Visto che da anni sono stati diffusi in dettaglio dalla banca dati delle malattie croniche respiratorie dell’agenzia regionale Toscana i risultati inerenti le Colline Metallifere, che sono allarmanti per la salute dei residenti – si legge ancora nel testo dell’interrogazione -;

visto che tali dati sono stati confermati nel Piano integrato della salute 2020-2022” della Società della Salute;

considerato il disinteresse quasi totale degli enti locali delle Colline Metallifere e della Regione Toscana, per la gravità del problema;

considerato, da quanto si apprende dalla stampa, che non risultano installate centraline per analizzare la qualità dell’aria respirata, o attivati studi e misure di controllo per individuare ed arginare il grave fenomeno, esistente in modo così massiccio in un’area non a grande densità industriale:

Si chiede di sapere se è a conoscenza di quanto sopra riportato; cosa è stato fatto dall’ente; se intende attivarsi presso gli organi competenti, al fine di attivare azioni immediate atte ad informare la cittadinanza su cosa è stato fatto in questi anni per verificare le cause e migliorare l’incidenza esponenziale delle malattie respiratorie”.