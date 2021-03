Coronavirus: il Comune chiede il rinvio delle gare di motorally

SCARLINO – L’Amministrazione comunale di Scarlino ha incontrato i vertici del Moto Club Follonica per discutere il possibile rinvio delle due gare del campionato italiano di motorally previste a Scarlino sabato 27 e domenica 28 marzo.

In base alle normative (articolo 18 del Dpcm del 2 marzo 2021) nelle zone rosse sono consentiti gli eventi e le competizioni a carattere nazionale riconosciuti dal Coni: ciò significa che le gare di motorally potrebbero tenersi regolarmente, seppur nel rispetto delle norme anti-contagio, ma la situazione sanitaria consiglia prudenza.

«Abbiamo organizzato una riunione online con i vertici del Moto Club per parlare insieme dell’opportunità o meno di svolgere le competizioni in programma il prossimo weekend – spiega il sindaco Francesca Travison –. Secondo il Dpcm la manifestazione sarebbe consentita e in un periodo meno complesso a livello sanitario sarebbe stata una bella occasione per dare il via alla stagione turistica 2021, considerato l’arrivo di centinaia di persone da tutta Italia.

Ma dobbiamo fare i conti con la realtà: il nostro Comune è per la seconda settimana in zona rossa con un indice di contagi molto alto e far arrivare a Scarlino gli sportivi e i loro team comporterebbe un rischio troppo alto.

Lunedì invierò, in accordo con il Moto Club, una richiesta ufficiale alla federazione per rinviare le gare.

Voglio ringraziare il presidente del club, Giulio Maestrini, e i suoi collaboratori per la disponibilità e per la collaborazione. La decisione è stata presa infatti di comune accordo: gli organizzatori hanno dimostrato grande sensibilità», conclude.