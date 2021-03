Coronavirus: 32 nuovi casi in Maremma, 18 a Grosseto. Due ricoveri in meno, stabili le terapie intensive

GROSSETO – Sono 32 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 19 marzo alle 14 di oggi, 20 marzo (ieri 90). Un dato che fa sperare, visto che il numero medio di nuovi positivi giornalieri in questa settimana era circa 70.

Dei 32 nuovi casi, 18 sono nel Comune di Grosseto, due a Follonica, Magliano in Toscana, Orbetello e Scarlino.

Sono 718 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 837). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.245 (ieri 1.233). Si registrano 20 guarigioni (ieri 39).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 62 persone ricoverate in Degenza Covid (due in meno di ieri) e 15 in terapia intensiva (come ieri).

Attualmente ci sono due positivi all’interno delle Rsa della Provincia di Grosseto, ospiti in due residenze diverse. La scorsa settimana, invece, se ne contava uno solo.

Sono 14 i casi positivi riscontrati oggi a Piombino a cui si aggiunge un caso sospetto, un uomo 38 anni: si tratta di cinque donne di 21, 41, 52, 58 e 60 anni; otto uomini di 29, 33, 49, due di 64 anni, due di 57 e uno di 79 anni e un minore di 17 anni. Sono 567 i pazienti guariti da agosto a oggi, sabato 20 marzo, e 158 i soggetti positivi in isolamento nelle proprie abitazioni. I soggetti attualmente ricoverati a Villamarina, invece, sono sette, cinque dei quali residenti a Piombino.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 246 Provincia di Arezzo 129 Provincia di Siena 84 Provincia di Grosseto 32 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 14 23 25 36 19 12 Grosseto 5 9 9 6 3 0 Siena 16 13 22 19 11 3 Totale ASL TSE 35 45 56 61 33 15

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 13 mar Domenica 14 mar Lunedì 15 marzo Martedì 16 mar Mercoledì 17 mar Giovedì 18 mar Venerdì 19 mar Sabato 20 mar Arezzo 131 128 111 96 97 195 136 129 Siena 45 65 45 57 75 62 74 84 Grosseto 67 47 109 75 63 100 90 32 Totale Asl Tse 243 240 265 228 235 357 300 245

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 2 Gavorrano 1 Grosseto 18 Magliano In Toscana 2 Orbetello 2 Roccastrada 1 Santa Fiora 1 Scansano 1 Scarlino 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 106 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 62 TI Misericordia Grosseto 15

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1448 Provincia di Siena 1108 Provincia di Grosseto 718

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2170 Provincia di Siena 1468 Provincia di Grosseto 1245

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1746 Provincia di Siena 1254 Provincia di Grosseto 1074

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3594 Provincia di Siena 2824 Provincia di Grosseto 2363

Guariti Provincia di Arezzo 67 Provincia di Siena 100 Provincia di Grosseto 20