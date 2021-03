GROSSETO – Cinque anni dopo giustizia non è stata ancora fatta. E oggi nel quinto anniversario del tragico incidente avvenuto in Spagna, i genitori di Elena Maestrini, una delle 13 ragazze che persero la vita il 20 marzo 2016, quando il bus su cui viaggiavano sbandò sull’autostrada che collega Valencia a Barcellona, hanno incontrato il sindaco di Grosseto e presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna per consegnarli una copia del libro “La Figlia d’Europa – Il sogno infranto di Elena Maestrini” e la lettera che qualche giorno fa hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ad accompagnare i genitori di Elena, Gabriele e Roberta, anche l’autrice del libro, la giornalista Jule Busch.

«Da quel tragico giorno del 2016 – scrive il sindaco – la famiglia di Elena, assieme a quelle delle altre ragazze che hanno perso la vita nel bus su cui viaggiavano, si batte per ottenere giustizia: proprio nei giorni scorsi i genitori hanno inviato una lettera aperta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui emerge in modo molto chiaro la loro amarezza e delusione per non avere ancora ottenuto giustizia».

«Per questo ho presentato un ordine del giorno per il Consiglio comunale e lo stesso in Provincia in cui chiedo che si assumano i contenuti di questa lettera e la sensibilizzazione degli organismi sovraordinati. Oggi ho ricevuto in ufficio il padre della ragazza che mi hanno consegnato il libro: “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini” scritto da Jule Busch, anch’essa presente all’incontro».

«Riporto qui una frase della lettera a Mattarella: “Soltanto la tenacia di noi genitori è riuscita per il momento a mantenere aperto uno spiraglio per conoscere la verità e dare forse un giorno giustizia”. Un abbraccio forte a Gabriele e Roberta, genitori di Elena, due splendide persone».

Dopo l’incontro con il sindaco Gabriele Maestrini ha partecipato ad un sit-in silenzioso in corso Carducci: un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica in modo rispettoso e composto.