ULTIMORA – Grosseto e altri comuni in zona rossa: è ufficiale

GROSSETO – «A seguito di un confronto sui dati dei contagi avvenuto con il direttore generale Asl Antonio D’Urso e a seguito della videoconferenza di oggi con il presidente della Regione Eugenio Giani, il Governatore della Toscana firmerà un’ordinanza che renderà il Comune di Grosseto zona rossa come altri Comuni della provincia cioè Scarlino (che è già zona rossa), Castel del Piano, Seggiano e Arcidosso». Il provvedimento scatterà da lunedì prossimo, 22 marzo a domenica 28.

Ad informare delle decisioni che arriveranno. nelle prossime ore dalla Regione è stato il sindaco di Grosseto e presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Follonica resta zona arancione (Leggi: ULTIMORA – Follonica rimane in zona arancione)

Anche Roccastrada come Follonica resta in zona arancione.

«Il provvedimento – ha spiegato Vivarelli Colonna – si rende necessario a seguito dell’aumento dei contagi registrato in particolare nel corso dell’ultima settimana, che ha riguardato in generale la nostra provincia e – in modo particolare – anche il territorio grossetano (per il Comune di Grosseto il tasso è 432 su 100mila abitanti). Siamo infatti sopra la soglia prevista per il passaggio da zona arancione a rossa e questo impone di prendere provvedimenti immediati per fare in modo che la situazione resti sotto controllo. L’invito è quindi a rispettare le norme, a prestare attenzione al distanziamento e ad evitare assembramenti: al momento non ho intenzione di emettere ordinanze ulteriormente restrittive, come la chiusura di alcuni luoghi pubblici, ma – proprio per questo – mi affido al buonsenso e alla correttezza dei cittadini. Prestiamo attenzione. I controlli nel weekend e nelle prossime settimane saranno ulteriormente intensificati»

(Notizia in aggiornamento)