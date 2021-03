Torna la zona rossa: per spostarsi serve autocertificazione. Scarica il PDF

GROSSETO – Torna la zona rossa, dal lunedì 22 marzo, in alcuni comuni della provincia di Grosseto, tra cui il capoluogo.

ZONA ROSSA – Durante i giorni di zona rossa è previsto il divieto di spostamento per tutta la giornata, anche all’interno del proprio comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentite l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, in forma individuale all’interno del proprio Comune.

Sono chiusi gli esercizi commerciali ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, edicole, tabaccherie. Per i Bar e i ristoranti sono consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

Il modulo per l’autocertificazione – Per uscire di casa in zona rossa è necessario l’utilizzo del modello di autocertificazione nel quale deve essere indicato una delle tre motivazioni previste: lavoro, salute o necessità. Qui di seguito trovate il modulo scaricabile e editabile in modo che potete modificarlo ogni volta che volete prima di stamparlo. CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO: LINK.

